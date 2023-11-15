Сын Кадырова Адам награжден орденом «За служение религии Ислам»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам удостоен ордена «За служение религии Ислам» I степени. Об этом 15 ноября сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.

Он отметил, что награда 15-летнему Кадырову присвоена за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.

«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена «За служение религии Ислам» I степени. Награду передал муфтий Чеченской Республики Салахь-Хаджи Межиев в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа», — написал Дудаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что награда была передана молодому человеку на международной научно-практической конференции «Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов», которая открылась в Грозном, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 9 ноября, Дудаев сообщил, что сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — удостоены высшего ордена парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Глава ведомства отметил, что 18-летний Ахмат, 16-летний Эли и 15-летний Адам являются «примером для подрастающего поколения».

До этого, 5 ноября, Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы республики.

6 октября сообщалось, что Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики.