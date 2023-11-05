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Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность

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Фото: ТАСС/П/с главы и правительства Чечни
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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего сына главы республики Рамзана Кадырова Адама с назначением на важную должность в службе безопасности главы республики. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале министра в воскресенье, 5 ноября.

«От всей души поздравляю <…> Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР», — написал Дудаев.

Он назвал Адама Кадырова «смелым, отважным патриотом Родины». Также министр отметил неоднократное посещение Адамом Кадыровым зоны специальной военной операции.

«Нет сомнений, что он оправдает оказанное ему доверие», — подытожил Дудаев.

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Ранее, 6 октября, сообщалось, что Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики.

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