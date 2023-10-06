Адам Кадыров получил звание Героя Чечни
15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил звание Героя Чеченской Республики. Об этом 6 октября сообщает депутат Госдумы РФ Адам Делимханов в своем Telegram-канале.
«Я с большим удовольствием поздравляю... Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики ― Герой Чеченской Республики», ― написал Делимханов.
По его словам, сын главы ЧР с детства демонстрировал лидерские и организаторские качества, всегда занимался саморазвитием и «никогда не тратил время понапрасну». Также депутат Госдумы отметил, что Адам Кадыров добился успехов в спорте и одержал «ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам».
2 октября Рамзан Кадыров одобрил назначение его 24-летней дочери — министра культуры республики Айшат Кадыровой — на должность заместителя председателя правительства.