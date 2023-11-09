Сыновья Кадырова награждены высшим орденом парламента Чечни

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — удостоены высшего ордена парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Об этом 9 ноября сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Внуки первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова… Ахмат, Эли и Адам награждены орденом «Даймехкан Сий»! Награды вручил председатель парламента Чечни <…> Магомед Даудов», — написал Дудаев в своем Telegram-канале.

Глава ведомства отметил, что 18-летний Ахмат, 16-летний Эли и 16-летний Адам (молодой человек отметил накануне день рождения) являются «примером для подрастающего поколения». По словам министра, сыновья Кадырова — настоящая гордость чеченского народа и своими действиями стремятся служить интересам родины. Их знают как смелых и отважных молодых людей, добавил министр.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики.