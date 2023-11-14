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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел технический день

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Международной выставке-форуме «Россия», которая проводится в Москве на ВДНХ, состоялся технический день. Об этом сообщили организаторы в понедельник, 13 ноября.

Отмечается, что в этот день прошло обновление стендов, настройка техники. Также провели тренинги для работников.

Волонтеры в ходе технического дня разобрали карточки обратной связи от посетителей выставки. Такие отзывы традиционно оформляются в форме сердец, которые стали одним из символов форума. На карточках каждый желающий смог оставить послание организаторам или высказать свое мнение о том или ином стенде. Волонтеры распределили эти отзывы по адресатам.

Также были проведены технические работы и в ситуационном центре. Это одна из важнейших зон выставки, где специалисты контролируют происходящее на форуме в режиме реального времени через камеры видеонаблюдения и при помощи волонтеров. Цель ситуационного центра — обеспечить комфорт и безопасность каждого гостя мероприятия.

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Ранее, 10 ноября, на выставке-форуме «Россия» прошла церемония бракосочетания «День космического масштаба». Молодожены объяснили, что вся их жизнь связана с космосом: даже познакомились они на космодроме Восточный.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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