Первая свадьба на выставке-форуме «Россия» в Москве стала космической

Церемония бракосочетания «День космического масштаба» 10 ноября прошла на Международной выставке-форуме на ВДНХ. В павильоне «Космонавтика и авиация» обменялись кольцами амурчане Александр и Алена Андрейченко, рассказали в дирекции выставки.

Молодожены познакомились на космодроме Восточный. По словам невесты, вся их жизнь связана с космосом.

«Мы очень рады, что свой брак заключили в таком месте. Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», — рассказала она.

В свою очередь, жених отметил, что благодаря сюрпризу организаторов, «свадьба прошла даже лучше, чем планировалось».

В числе гостей мероприятия были губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук, а также российский космонавт Сергей Корсаков.

Глава региона назвал решение супругов о проведении церемонии в павильоне правильным поступком.

«Такой день остается в памяти на всю жизнь, а у вас вдвойне: не у каждого получится сыграть свадьбу так, как это делаете вы. Каждый год на нашем космодроме бывает президент Владимир Путин, он держит стройку на личном контроле. Космодром Восточный — это будущее нашей страны, ворота в космос», — заметил Орлов.

В ходе церемонии жених и невеста покатались на российском автомобиле AURUS и осмотрели основные достопримечательности экспозиций. Молодоженам =предоставили номер в партнерском отеле для совместного отдыха после свадьбы, а также экскурсии по столице, организованные Комитетом по туризму города Москвы.

Заместитель генерального директора выставки Анастасия Звягина рассказала, что церемония — первая, но не последняя свадьба в рамках выставки-форума «Россия».

«Скоро планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодоженов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям. Церемонии учитывают обычаи российских регионов: мы увидим и национальные костюмы, и различные обряды. Это поможет познакомиться поближе с культурой России», — сказала она, указав, что за время проведения выставки пройдет более 40 свадеб.

Тем временем начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар отметила, что с 2021 года столичные загсы проводят выездные свадьбы в павильоне.

«Центр «Космонавтика и авиация» часто выбирают пары, которые хотят провести тематическую регистрацию. А сегодня мы впервые наблюдали бракосочетание с участием космонавта», — уточнила она.

Ранее, 8 ноября, специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург — получил пятисоттысячный посетитель выставки. Повезло семилетнему Матвею, который приехал на мероприятие с мамой из Ростова-на-Дону.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.