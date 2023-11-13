Конфликт на Украине должен завершиться по вьетнамскому сценарию, предусматривающему полное освобождение украинского государства от интервенции западных стран, заявил в понедельник, 13 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее, 12 ноября, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg заявил, что Украине придется согласиться с возвращением Крыма в состав России. Он предположил, что текущая ситуация может развиваться по корейскому сценарию, ведь «как и в случае с Корейской войной, скорее всего, она сведется к замороженному конфликту».

Однако, по мнению главы общественного движения, так называемый корейский сценарий не устроит Россию, потому что Москве необходима не заморозка конфликта, а полное его решение.

«Нам нужен не корейский сценарий, а вьетнамский, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», — заявил Рогов «РИА Новости».

13 ноября депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что корейский сценарий урегулирования конфликта на Украине является ловушкой. В частности, Киев и его западные партнеры хотят лишь временной заморозки, чтобы превратить конфликт в «фугас замедленного действия, способный сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев».

Журналистка Энн Эпплбаум в статье для The Atlantic 10 ноября написала, что на Западе предполагают возможность урегулирования конфликта на Украине по корейскому сценарию — то есть с помощью размещения там военных баз НАТО. Он напомнил, что в таком случае границы у нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины будет защищаться американскими гарантиями безопасности. После этого бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен 11 ноября предложил принять Украину в НАТО в ее новых границах, он также заявил, что альянсу нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в центре НАТО.

При этом 5 октября президент России Владимир Путин сообщил, что у Российской Федерации нет цели отвоевать территорию Украины. По его словам, украинский кризис — не территориальный конфликт, а РФ является самой большой страной в мире и ей не нужны какие-либо чужие территории.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.