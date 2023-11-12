Экс-главком НАТО сравнил конфликт на Украине с Корейской войной

Завершение конфликта на Украине может пойти по сценарию войны на Корейском полуострове, что означает признание Киевом потери своих территорий на время. Об этом 11 ноября заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

«Вероятно, придется смириться по крайней мере на какое-то время с подконтрольным Москве Крымом и наличием сухопутного коридора между полуостровом и Россией. В некотором смысле все будут ненавидеть такой исход», — отметил он.

Ставридис убежден, что даже России такой результат не понравится, поскольку она получит не всю Украину, а только несколько заминированных районов юго-востока, что, по его мнению, не является «достойным призом».

Тем не менее конфликт Москвы и Киева будет заморожен так же, как и Корейская война, считает Ставридис. Однако чем быстрее остановятся бои, тем быстрее Украина начнет восстановление. По его словам, стране нужно будет потребовать от Запада серьезной помощи в восстановлении, как это делала Южная Корея.

«В первое послевоенное десятилетие Южная Корея находилась в застое. Чистая решимость ее народа в сочетании с постепенной экономической помощью Запада позволили ей начать улучшать условия к концу 1950-х годов. Затем Южная Корея начала значительно ускоряться как в демографическом, так и в экономическом плане», — пишет он.

Ранее, 27 октября, американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия будет контролировать больше территорий и со временем займет значительную часть восточной и южной Украины. По мнению Миршаймера, после потери Украиной территорий и превращения страны в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

До этого, 20 октября, мэр Киева Виталий Кличко признал, что подконтрольные России территории — это «уже не Украина». Политик подчеркнул, что не понимает, как проводить выборы в этих регионах и считать голоса.

5 октября президент России Владимир Путин сообщил, что у Российской Федерации нет цели отвоевать территорию Украины. По его словам, украинский кризис — не территориальный конфликт, а РФ является самой большой страной в мире, и ей не нужны какие-либо чужие территории.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.