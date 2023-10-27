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Американский политолог предрек Украине потерю территорий

Американский политолог Миршаймер предрек Украине потерю территорий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Россия будет контролировать больше территорий и со временем займет значительную часть восточной и южной Украины. Об этом 26 октября заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью порталу Centre for Independent Studies.

Как отметил политолог, лишившаяся части территорий Украина может превратиться в «дисфункциональное» государство.

По его словам, аналогичного исхода стоит ждать также и из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров.

По мнению Миршаймера, после потери Украиной территорий и превращения страны в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

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Ранее, 24 октября, американский политик, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, Вивек Рамасвами призвал Вашингтон согласиться с переходом части регионов Украины в состав России для скорейшего урегулирования конфликта.

За день до этого американский журналист Гарланд Никсон выразил мнение, что после окончания конфликта Россия будет иметь контроль над всеми необходимыми ей территориями нынешней Украины.

19 октября французское издание Front Populaire написало, что президенту Украины, чтобы обеспечить мир в случае прекращения поддержки западных партнеров, придется признать потерю территорий и отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз (ЕС).

Тогда же экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор указал на способность российской армии освободить и взять под свой контроль Одессу и Харьков.

25 сентября американский радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Украина может потерять Харьков и Одессу, если откажется от мирных переговоров с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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