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Путин заявил об отсутствии у РФ интересов завоевывать новые территории

Путин: украинский кризис — не территориальный конфликт
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин в четверг, 5 октября, сообщил, что у Российской Федерации нет цели отвоевать территорию Украины.

Он отметил, что украинский кризис — не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса.

Российский лидер объяснил, что Россия является самой большой страной в мире, ей не нужны какие-либо чужие территории, так как даже в своем государстве нужно развивать свои регионы, такие как Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток.

«Вопрос шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», — сказал Путин.

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно пройдет с 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия был выбран отель «Поляна 1389».

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Ранее, 8 сентября, Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове отметил, что Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России. Глава государства напомнил, что недоброжелатели России с 2014 года делали первые шаги в попытках ограничить технологический суверенитет страны.

13 августа президент РФ указал на попытки Запада еще больше разжечь украинский конфликт. Целями этого глава государства назвал принуждение к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы и использование ресурсов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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