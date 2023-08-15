Путин указал на попытки Запада еще больше разжечь конфликт на Украине

Западные страны вкачивают миллиарды долларов в неонацистский режим, тем самым увеличивая продолжительность конфликта. Об этом 15 августа заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам конференции по международной безопасности.

По словам президента, в разных регионах мира раздуваются застарелые конфликты и провоцируются новые. Целью этого глава государства назвал принуждение к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы и использование ресурсов.

Российский лидер указал на ситуацию на Украине, назвав ее примером «политики подливания масла в огонь» со стороны западных стран.

«Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается всё, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — подчеркнул Путин.

По его словам, ряд государств пытается стравливать народы, вызывать конфликты и принуждать к вассальной покорности страны в рамках неоколониализма.

Путин при этом подчеркнул, что большинство стран мира готовы отстаивать свой суверенитет. По его словам, всему мировому сообществу предстоит вместе созидать контуры будущего.

Ранее, 11 августа, посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов указал, что Запад будет разжигать новые конфликты и после Украины. По его словам, неоколонизаторы привыкли жить по принципу «разделяй и властвуй» и, «отработав» Украину, западники не успокоятся.