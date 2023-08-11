Запад будет разжигать новые конфликты после Украины. Об этом 11 августа рассказал посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Отработав» Украину, западники не успокоятся. Будут найдены новые жертвы и раздуты новые конфликты. Неоколонизаторы привыкли жить по принципу «разделяй и властвуй». Значит, продолжатся и попытки использовать международное право в качестве ширмы, скрывающей истинные намерения», — написал он в статье для газеты Perfil.

Он отметил двойные стандарты Запада в вопросе принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов, Косово, Крыма и Донбасса.

«В Косово референдумов не было и не нужно. В Крыму и Донбассе они состоялись, но их результаты оказались «неправильными». Только на Мальвинских островах всё организовалось «как надо», «как положено», — заявил Феоктистов.

По его словам, коллективный Запад превратился в «огромного геополитического паука» и в мире растет понимание того, что «окутавшую многие страны и народы паутину пора разорвать».

Ранее, 5 августа, экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания предотвратить третью мировую войну. Он заявил, что является единственным, кто на это способен.

12 июля пресс-служба посольства России в Лондоне заявила, что Великобритания стремится к милитаризации Европы. Дипмиссия обратила внимание на серию заявлений британского руководства, приуроченных к саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе.