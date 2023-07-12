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Посольство РФ заявило о намерениях Великобритании милитаризировать Европу

Посольство РФ: политика Британии говорит о стремлении Лондона к милитаризации Европы
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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Kneffel
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Великобритания стремится к милитаризации Европы. Об этом в среду, 12 июля, заявила пресс-служба посольства России в Лондоне.

Посольство обратило внимание на серию заявлений британского руководства, приуроченных к саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе и 500 дням с начала российской специальной военной операции.

В них правительство Великобритании призывает союзников повысить оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП, адаптировать военные планы и оргструктуру НАТО и наращивать возможности быстрого реагирования во всех операционных средах. И обещает в дальнейшем оказывать поддержку Украине.

«Всё вышеперечисленное, вкупе с курсом на затягивание украинского конфликта, позволяет сделать один четкий и крайне тревожный вывод: речь идет о недвусмысленном призыве британского официоза к милитаризации европейского континента, региональной «гонке вооружений» и закладыванию основ для долгосрочного противостояния по линии Россия — Запад с серьезными рисками его дальнейшей эскалации», — говорится в обращении посольства.

При этом, по словам представителей дипмиссии, Украине достанется «роль испытательного полигона для обкатки новейших видов смертоносных западных вооружений».

Украинская рулетка: как прошел первый день саммита НАТО
И что теперь будет с членством Стокгольма и Киева в альянсе

Ранее, 11 июля, по итогам первого дня встречи лидеры стран блока НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, согласились упростить процесс присоединения государства к альянсу, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО.

Кроме этого, канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что страна предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере £50 млн (около ­­$65 млн), а также боевые машины и боеприпасы.

В свою очередь, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что страна дополнительно выделит 2,5 млрд норвежских крон ($240 млн) на военную поддержку Украины. При этом не уточняется, как будут использованы средства и какое именно оборудование будет закуплено.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе.

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