Посольство РФ заявило о намерениях Великобритании милитаризировать Европу

Великобритания стремится к милитаризации Европы. Об этом в среду, 12 июля, заявила пресс-служба посольства России в Лондоне.

Посольство обратило внимание на серию заявлений британского руководства, приуроченных к саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе и 500 дням с начала российской специальной военной операции.

В них правительство Великобритании призывает союзников повысить оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП, адаптировать военные планы и оргструктуру НАТО и наращивать возможности быстрого реагирования во всех операционных средах. И обещает в дальнейшем оказывать поддержку Украине.

«Всё вышеперечисленное, вкупе с курсом на затягивание украинского конфликта, позволяет сделать один четкий и крайне тревожный вывод: речь идет о недвусмысленном призыве британского официоза к милитаризации европейского континента, региональной «гонке вооружений» и закладыванию основ для долгосрочного противостояния по линии Россия — Запад с серьезными рисками его дальнейшей эскалации», — говорится в обращении посольства.

При этом, по словам представителей дипмиссии, Украине достанется «роль испытательного полигона для обкатки новейших видов смертоносных западных вооружений».

Ранее, 11 июля, по итогам первого дня встречи лидеры стран блока НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, согласились упростить процесс присоединения государства к альянсу, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО.

Кроме этого, канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что страна предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере £50 млн (около ­­$65 млн), а также боевые машины и боеприпасы.

В свою очередь, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что страна дополнительно выделит 2,5 млрд норвежских крон ($240 млн) на военную поддержку Украины. При этом не уточняется, как будут использованы средства и какое именно оборудование будет закуплено.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе.