Корейский сценарий урегулирования конфликта на Украине, который предлагает Запад, по которому предполагается заморозка противостояния, является ловушкой. Об этом 13 ноября заявил депутат Госдумы, представляющий Республику Крым, Михаил Шеремет.

«Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта — это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач. В данном случае удушение мешающего им исламского мира посредством жестокого уничтожения непокоренной Палестины», — сообщил Шеремет «РИА Новости».

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис 12 ноября сообщил Bloomberg, что по крайней мере, на какое-то время, Украине придется согласиться с возвращением Крыма в состав России. Он предположил, что ситуация может развиваться по корейскому сценарию. По его словам, «как и в случае с Корейской войной, скорее всего, она сведется к замороженному конфликту».

Шеремет считает, что Россия учится на своих ошибках и горьком опыте, который страна получила, открыто взаимодействуя с Западом.

«И теперь она руководствуется важным принципом: «Не верь, и не будешь обманут». А устроенный коллективным Западом конфликт на Украине они лишь на время хотят заморозить, чтобы превратить его в фугас замедленного действия, способный сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев», — подытожил депутат.

Журналистка Энн Эпплбаум в статье для The Atlantic 10 ноября написала, что на Западе предполагают возможность урегулирования конфликта на Украине по корейскому сценарию — то есть, с помощью размещения там военных баз НАТО. Он напомнил, что в таком случае границы у нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США.

После этого бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен 11 ноября предложил принять Украину в НАТО в ее новых границах. Он заявил, что альянсу нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в центре НАТО.

Расмуссен отметил, что исключение из НАТО территории, которая контролируется Россией, уменьшит угрозу конфликта между альянсом и РФ. Он считает, что такой шаг не приведет к заморозке конфликта и передаче территорий.

При этом 5 октября президент России Владимир Путин сообщил, что у Российской Федерации нет цели отвоевать территорию Украины. По его словам, украинский кризис — не территориальный конфликт, а РФ является самой большой страной в мире, и ей не нужны какие-либо чужие территории.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.