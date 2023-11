Вышел новый сборник The Beatles с неиздававшимися ранее треками

В продажу поступил новый сборник The Beatles: 1962–1966 & The Beatles 1967–1970 (2023 Limited Edition). Комплект доступен на четырех CD или шести виниловых пластинках и включает в общей сложности 75 треков. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

В общей сложности поклонники группы получат 21 композицию, которые не вошли в предыдущие сборники и альбомы. В их числе ранние не публиковавшиеся записи Джорджа Харрисона, битловские кавер-версии r'n'b- и рок-н-ролльной классики и недавно обнародованная песня Now And Then, доработанная Полом Маккартни и Ринго Старром с использованием искусственного интеллекта.

По мнению кандидата искусствоведения, музыковеда, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, выпуск таких комплектов — стандартный коммерческий прием в индустрии звукозаписи и «всё равно издание обречено на успех».

«Это уже далеко не первая антология творчества The Beatles. Уверен, что и не последняя. Все они делаются по одному рецепту: большой массив хорошо известных, неоднократно выпускавшихся записей дополняется каким-то количеством раритетов. Порой это демоверсии или альтернативные миксы, порой — записи раннего периода или нечто такое, что музыканты и не воспринимали как чистовой материал для публикации. Понятно, что в случае с великой группой каждая секунда имеет ценность — хотя бы историческую. Вопрос в том, насколько это заслуживает внимания широкой публики и стоит тех весьма немалых денег, которые просят за комплект. Но здесь меломаны голосуют рублем (точнее, фунтом). Свежий сборник был раскуплен на официальном сайте группы еще на стадии предпродаж», — отметил Уваров.

10 ноября сообщалось, что последняя песня группы The Beatles под названием Now and Then с вокалом убитого в 1980 году музыканта Джона Леннона стала главной песней музыкального хит-парада Великобритании.