Последняя песня The Beatles с вокалом Леннона возглавила хит-парад Британии

Последняя песня группы The Beatles под названием Now and Then с вокалом убитого в 1980 году музыканта Джона Леннона стала главной песней музыкального хит-парада Великобритании. Об этом 10 ноября сообщили в компании Official Charts.

Отмечается, что уже в день релиза спустя всего лишь десять часов песня заняла 42-ю строчку чарта, а позднее, 10 ноября, стала его лидером. Таким образом, группа The Beatles побила собственный рекорд, возглавив хит-парад Британии 18 раз.

The Beatles выпустили 2 ноября песню Now and Then с вокалом музыканта Джона Леннона. В ее разработке участвовали все члены группы. Композиция вышла впервые со времен Real Love 1996 года. Песня была записана с помощью искусственного интеллекта.

Эту песню изначально записал Леннон в 1970-х годах. В 1994 году вдова музыканта Йоко Оно передала демоверсию Полу Маккартни. Группа попыталась завершить запись, но им не удалось из-за технических ограничений.

Также музыканты The Beatles выпустили клип на последнюю песню Now and Then. В композиции добавили вставки с вокалом Джона Леннона. В видео включили кадры разных лет с участием солистов группы. Также в клипе есть шестисекундное неизвестное ранее архивное видео The Beatles.

Рок-группа The Beatles, основанная в 1960 году, получила популярность спустя три года, когда выпустила сингл Please Please Me/Ask Me Why, тем самым породив глобальное явление — битломанию. В 1970 году коллектив распался.

Леннон, который был соавтором песен, вокалистом и ритм-гитаристом группы, погиб в 1980 году в 40 лет. Марк Дэвид Чепмен несколько раз выстрелил в него и смертельно ранил, когда он входил в свой многоквартирный дом в Нью-Йорке 8 декабря.