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Группа The Beatles опубликовала последнюю песню с вокалом Джона Леннона

Вышла последняя песня The Beatles, над которой работали более 40 лет
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Фото: commons.wikimedia.org
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Группа The Beatles выпустила 2 ноября песню Now and Then с вокалом музыканта Джона Леннона. Композицию впервые можно было услышать в эфире радиостанции BBC, после чего она была доступна на всех стриминговых площадках.

В разработке песни участвовали все члены группы The Beatles. Она вышла впервые со времен композиции Real Love 1996 года, уточняет «Газета.Ru».

Композицию Now and Then написал Леннон в 1970-х годах. В 1994 году вдова музыканта Йоко Оно передала демоверсию Полу Маккартни. Группа попыталась завершить запись, однако не смогла в связи с техническими ограничениями.

Песню, записанную на кассете в плохом качестве, записали с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Музыкант Джордж Харрисон добавил к ней электрическую и акустическую гитару, Ринго Старр записал ударные, а Пол Маккартни — бас и фортепиано.

Кроме того, группа представит расширенные издания своих классических сборников.

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Маккартни анонсировал выход новой песни The Beatles в июне этого года. Тогда он поделился, что идея использовать ИИ для реконструкции голоса Леннона возникла у него после выхода документального фильма Питера Джексона «Вернись». В ней использовался специально созданный искусственный интеллект, чтобы распознать голоса членов The Beatles на записях и отделить от фонового шума.

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