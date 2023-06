Пол Маккартни анонсировал выход новой песни The Beatles

Музыкант Пол Маккартни объявил, что новая и последняя запись The Beatles будет выпущена в конце этого года, сообщает во вторник, 13 июня, издание The Guardian.

Музыкант сказал, что он использовал ИИ, чтобы «извлечь» голос Джона Леннона из старой демо и завершить песню, которой уже несколько десятков лет. «Мы только что закончили его и выпустим его в этом году», — сказал он.

По мнению издания, речь идет о композиции Леннона 1978 года под названием Now and Then. Демо было одной из нескольких песен на кассетах с надписью «Для Пола», записанных Ленноном незадолго до его смерти в 1980 году.

Идея использовать ИИ для реконструкции голоса умершего певца возникла у Маккартни после выхода документального фильма Питера Джексона «Вернись». Для картины редактор диалогов Эмиль де ла Рей использовал специально созданный искусственный интеллект, чтобы распознать голоса членов The Beatles на записях и отделить от фонового шума.

«Джексон смог вытащить голос Джона из корявого кусочка кассеты», — сказал Маккартни.

Ранее, в апреле, на BBC Radio 4 опубликовали самую раннюю запись живого концерта The Beatles в Великобритании. Это случилось почти ровно через 60 лет после того, как запись была сделана в Бакингемшире 4 апреля 1963 года. Тогда группа отыграла часовой концерт в школьном театре.