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Израиль с начала конфликта нанес 4,3 тыс. ударов по сектору Газа

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию в секторе Газа, с начала нового витка напряженности она нанесла 4,3 тыс. ударов по анклаву. Об этом говорится 13 ноября в Telegram-канале израильских сил обороны.

«Авиация и сухопутные войска ВВС нанесли 4,3 тыс. ударов, нанесены сотни ударов по пусковым установкам противотанковых ракет, примерно по 300 туннельным шахтам, примерно по 3 тыс. объектам террористической инфраструктуры, включая более 100 сооружений, оснащенных взрывчаткой, а также по сотням центров управления и контроля ХАМАС», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в секторе Газа в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы. Кроме того, 53 машины скорой помощи также были подвергнуты обстрелам ЦАХАЛ.

В тот же день сообщалось, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

Также в воскресенье, 12 ноября, пресс-служба правительства палестинского анклава указала, что ЦАХАЛ нанесла удар по родильному отделению в больнице Аш-Шифа на севере сектора Газа. Разрушилась, в частности, часть отделения интенсивной терапии. Отмечалось, что погибли два недоношенных ребенка, пациент, который находился на интенсивной терапии, а также пять раненых, которых не успели спасти из-за закрытия операционных.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

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