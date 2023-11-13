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Армия Израиля нанесла удар по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа»

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Фото: REUTERS/ISRAEL DEFENSE FORCES/Handout
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба правительства палестинского анклава.

Правительство анклава отмечает, что ЦАХАЛ разрушила часть отделения интенсивной терапии, а также ударила по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому отделению, родильному дому и обстреляла одну из кислородных линий больницы.

В пресс-службе отметили, что погибли два недоношенных ребенка, пациент, который находился на интенсивной терапии, а также пять раненых, которых не успели спасти из-за закрытия операционных.

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Ранее 12 ноября сообщалось, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил против того, чтобы боевые действия в секторе Газа затрагивали больницы. Он также указал, что Израиль должен действовать в соответствии с правилами войны.

До этого телеканал Al Hadath сообщил, что пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия заявил, что она полностью окружена ЦАХАЛ, возможности эвакуироваться из нее нет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

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