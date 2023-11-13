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База США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась обстрелу

Al Mayadeen: базу США на нефтяном месторождении в Сирии обстреляли ракетами
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Фото: Al Mayadeen
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База США на месторождении нефти «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом 13 ноября сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

«Ракетному обстрелу подверглась американская база на нефтяном месторождении «Конико» к северо-востоку от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии», — указал телеканал.

Отмечается, что было выпущено 15 ракет, в результате на американской базе произошли сильные взрывы.

Как утверждают источники телеканала, атака стала ответом на удары США по двум объектам в восточной Сирии.

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Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник в американском минобороны написало, что служащие Военно-воздушных сил (ВВС) США нанесли два авиаудара по двум объектам в Сирии, которые принадлежат проиранским группам. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил эту информацию. Отмечается, что ВВС Соединенных Штатов ударили в Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке.

9 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 46 раз, в результате чего пострадали 56 человек. Кроме того, она добавила, что американские военные базы по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

В тот же день Al Mayadeen сообщил, что военная база США в Сирии в районе нефтяного месторождения «Эль-Омар» к востоку от города Дейр-эз-Зор была обстреляна за ночь не менее чем 15 ракетами.

Помощник министра обороны США Барбара Лиф сказала, что атаки на американские базы на Ближнем Востоке представляют прямую угрозу интересам национальной безопасности США в Красном море.

За день до этого американская база на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии также подверглась обстрелу.

Сингх 7 ноября заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

6 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что 45 американских военнослужащих пострадали при атаках по базам США на Ближнем Востоке.

31 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), — на военные базы США в Сирии. Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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