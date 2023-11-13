В Пентагоне подтвердили удары по объектам в Сирии

ВВС США нанесли авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии. Об этом 12 ноября сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Отмечается, что ВВС Соединенных Штатов ударили в Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке

«Вооруженные силы США нанесли сегодня высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии», — сообщается в заявлении Остина.

Объекты в городах Абу-Кемаль и Эль-Маядин, откуда скрытно действовали боевики, стали целями ударов, сказал Остин.

Ранее, 9 ноября, помощник министра обороны США Барбара Лиф выразила обеспокоенность в связи с многочисленными атаками на американские базы на Ближнем Востоке. По ее словам, подобные акты представляют прямую угрозу интересам национальной безопасности США в Красном море.

В тот же день стало известно об атаке по военной базе США в Сирии в районе нефтяного месторождения «Эль-Омар» к востоку от города Дейр-эз-Зор. За ночь она была обстреляна не менее чем 15 ракетами. Обстрелы происходили несколько раз, в ходе двух из них по позициям Вооруженных сил США было выпущено по четыре и шесть ракет соответственно.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.