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Пентагон выразил обеспокоенность атаками на американские базы на Ближнем Востоке

Пентагон: атаки на базы США на Ближнем Востоке несут угрозу нацбезопасности
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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey/CNP
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Атаки на американские базы на Ближнем Востоке представляют прямую угрозу интересам национальной безопасности США в Красном море. Об этом 8 ноября заявила помощник министра обороны США Барбара Лиф на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

«Это прямая угроза», — ответила она на вопрос о том, как атаки по американским базам в регионе влияют на интересы национальной безопасности

Заместитель помощника министра обороны страны Дана Строул отметила, что с целью защиты своих интересов, которые включают в себя свободу навигации в Красном море, США усилили военное присутствие в регионе.

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Ранее, 7 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. Как отметила Сингх, с 17 ноября американские военные базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников как минимум 40 раз.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США на Ближнем Востоке, осуществляемые при поддержке Ирана, не прекратятся.

24 октября бойцы «Исламского сопротивления Ирака» обстреляли американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии из ракетной установки. Также в тот день организация взяла на себя ответственность за атаку на военные базы США у нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и Эш-Шаддади с помощью беспилотников.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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