По американской военной базе в Сирии выпустили 15 ракет

Военная база США в Сирии в районе нефтяного месторождения «Эль-Омар» к востоку от города Дейр-эз-Зор была обстреляна за ночь не менее чем 15 ракетами. Об этом 9 ноября сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Согласно информации его полевых источников, в течение ночи обстрелы происходили несколько раз. В частности, в ходе двух из них по позициям вооруженных сил США было выпущено по четыре и шесть ракет соответственно.

Ранее в этот день сообщалось, что бойцы сирийской армии вступили в перестрелку с американскими военнослужащими к востоку от Дейр-эз-Зора.

Накануне сообщалось, что американская база на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии также подверглась обстрелу. В сообщении отмечается, что эта военная база США на территории месторождения уже не в первый раз подвергается нападениям. Обстрелы совершались с помощью ракетных ударов и беспилотников.

Ранее, 28 октября, телеканал рассказал об атаках по военным базам США на нефтяном месторождении «Омар» в Сирии. Предположительно, было выпущено около 10 снарядов. Ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.