СМИ сообщили о перестрелке между военными Сирии и США на берегу Евфрата

Бойцы сирийской армии вступили в перестрелку с военнослужащими США к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Об этом 9 ноября сообщил телеканал Al Mayadeen.

«Сирия: Полевой источник в Аль-Маядине: происходят столкновения между американскими войсками и СДС («силами демократической Сирии». — Ред.) ,<…> к востоку от Евфрата, а также между сирийской армией и ее союзниками на оси сопротивления из их контрольных точек к западу от Евфрата», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

Отмечается, что боевые столкновения начались в районе реки Евфрат после атаки ВВС США на восточные кварталы Дейр-эз-Зора. Кроме того, источник телеканала сообщил, что еще одна американская полевая база Аль-Омар, расположенная к востоку от Дейр-эз-Зор, была обстреляна шестью ракетами.

Накануне сообщалось, что американская база на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии также подверглась обстрелу. В сообщении отмечается, что за военная база США на территории месторождения уже не в первый раз подвергается нападениям. Обстрелы совершались с помощью ракетных ударов и беспилотников.

Ранее, 28 октября, телеканал рассказал об атаках по военным базам США на нефтяном месторождении «Омар» в Сирии. Предположительно было выпущено около 10 снарядов. Ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.