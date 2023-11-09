СМИ сообщили об обстреле базы США на месторождении газа в Сирии

Американская база на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу. Об этом 8 сентября сообщил источник телеканалу Al Mayadeen.

В сообщении отмечается, что за военная база США на территории месторождения уже не в первый раз подвергается нападениям. Обстрелы совершались с помощью ракетных ударов и беспилотников.

Ранее, 28 октября, телеканал рассказал об атаках по военным базам США на нефтяном месторождении «Омар» в Сирии. Предположительно было выпущено около 10 снарядов. Ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии.

27 октября в Пентагоне заявили о 20 атаках по американским военным базам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников за последние 10 дней. Силы коалиции были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и шесть раз в Сирии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.