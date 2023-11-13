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Reuters сообщило о двух авиаударах США по объектам в Сирии

Reuters: США нанесли два авиаудара по объектам в Сирии
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Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
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Военные Военно-воздушных сил (ВВС) США нанесли два авиаудара по двум объектам в Сирии, которые принадлежат проиранским группам. Об этом 12 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американском минобороны.

Одной из целей ВВС США стал командный пункт, а второй — склад с оружием, добавил собеседник агентства, добавив, что удары нанесли в течение последних нескольких часов.

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Ранее, 9 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 46 раз, в результате чего пострадали 56 человек. Кроме того, он добавила, что американские военные базы по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помощник министра обороны США Барбара Лиф сказала, что атаки на американские базы на Ближнем Востоке представляют прямую угрозу интересам национальной безопасности США в Красном море.

Сингх 7 ноября заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

31 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) — на военные базы США в Сирии. Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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