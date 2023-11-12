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Восьмимесячный ребенок утонул в бассейне частного дома в Липецкой области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Липецкой области в бассейне частного дома утонул восьмимесячный ребенок. Об этом 12 ноября сообщил источник «Известий».

Трагедия произошла 28 октября. 40-летняя женщина находилась с ребенком в доме супруга и оставила сына в детском манеже одного.

«Через незакрепленную стенку манежа ребенок выбрался и направился в соседнее помещение, в полу которого имеется неогороженный, заполненный водой бассейн», — рассказал источник.

Ребенок упал в бассейн и утонул. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

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Ранее, 6 октября, пятилетний мальчик утонул во время занятий в бассейне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег» в городе Кстове Нижегородской области. После того как ребенка обнаружили и вытащили из воды, спасти его не удалось, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь.

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