В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок

Пятилетний мальчик утонул во время занятий в бассейне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег» в городе Кстово Нижегородской области, сообщает 5 октября пресс-служба регионального СУ СК России.

Сообщение правоохранителей гласит, что ребенок 2017 года рождения погиб 5 октября, когда в оздоровительном центре проходили занятия по плаванию. Мальчик, потерявшись из поля зрения тренера, ушел под водой. После того, как ребенка обнаружили и вытащили из воды, спасти его не удалось, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь.

По данным областной прокуратуры, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте происшествия находится прокурор города Олег Купцов.

Ранее, 22 августа, в Астрахани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось