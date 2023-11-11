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WP заявила об участии украинского офицера в подрыве «Северных потоков»

WP: координатором подрыва «Северных потоков» был бывший офицер ВСУ
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Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry
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Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский являлся координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). Об этом 11 ноября сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам источников из числа официальных лиц Украины и Европы, знакомых с деталями произошедшего, Червинский сыграл центральную роль в организации диверсии. Он управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала судно и использовала глубоководное оборудование для установки взрывных устройств.

Газета отмечает, что Червинский не действовал в одиночку и не планировал операцию, а выполнял приказы более высокопоставленных украинских чиновников, находящихся в подчинении у главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Сам полковник сил спецопераций свою причастность к терактам отрицает.

«Все предположения о моей причастности к атаке на «Северный поток» распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований», — заявил он в письменном обращении через своих адвокатов.

В настоящее время Червинский находится в Киеве под стражей в связи с обвинением в злоупотреблениях полномочиями.

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5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Он указал на то, что Россию не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 сентября указал на сходства расследования американского журналиста Сеймура Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и информации российских спецслужб. По его словам, атаку на магистральные газопроводы России так или иначе организовали США и Великобритания.

За день до этого в своей статье Херш сообщал, что годом ранее американцы под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов СП в Балтийском море. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования журналиста по терактам на газопроводах.

Тогда же Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов.

В феврале журналистом Сеймуром Хершем было проведено еще одно расследование, по данным которого СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

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