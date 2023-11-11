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Страны ЛАГ и ОИС призвали прекратить поставки оружия в Израиль

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Фото: Global Look Press/Ayal Margolin/JINI
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Проект итогового заявления саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде содержит призыв прекратить поставки оружия в Израиль. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Asharq.

Также участники заседания потребовали от международного сообщества расследовать военные преступления в секторе Газа, снять блокаду анклава и ввести в него колонны гуманитарной помощи.

В резолюции отмечается необходимость создания независимого государства Палестина в соответствии с ранее принятыми резолюциями ООН.

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В ходе саммита ЛАГ и ОИС эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани призвал ООН направить международную следственную группу в сектор Газа для расследования ударов Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больницам в анклаве.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал молчаливую позицию западных государств, которые поддерживают Израиль в конфликте в секторе Газа, выражением трусости и отсутствием совести. Он заявил, что главным сейчас является прекращение огня и бесперебойная доставка гуманитарных грузов.

В то же время наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить заложников, а Израиль — прекратить боевые действия в секторе Газа. Он обратил внимание, что Саудовская Аравия ведет постоянные консультации по вопросу прекращения огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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