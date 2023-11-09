WP сообщила о гибели высокопоставленных военных ВСУ в Запорожье

По меньшей мере 19 украинских военнослужащих, в том числе несколько высокопоставленных офицеров, погибли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает The Washington Post.

Утверждается, что утром 3 ноября военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) собрались на церемонию награждения, проходившую недалеко от линии боевого соприкосновения. При этом проведение подобных церемоний поддерживается украинскими чиновниками, так как мероприятия в таком месте якобы позволяют сохранить боевой дух.

Газета утверждает, что во время церемонии по территории был нанесен удар.

«Многие из них (военнослужащих. — Ред.) во время мероприятия сняли шлемы и получили травмы головы. Десятки других были ранены», — говорится в материале.

Один из военнослужащих заявил, что на месте было трудно оценить точное число раненых и убитых.

The Washington Post уточняет, что обычно на церемониях награждения присутствует около 30 человек, а сами мероприятия проходят в хорошо защищенном бункере или траншее. Однако 3 ноября награждение проводилось на открытой площадке, в нем приняло участие около 100 человек, в том числе не отмеченные наградами бойцы.

5 ноября один из солдат 128-й горно-штурмовой бригады заявил, что ответственность за гибель бойцов лежит на руководстве соединения.

5 ноября Минобороны РФ сообщало об уничтожении до 45 боевиков ВСУ на запорожском направлении. Попытки нападения были подавлены в районах Вербового и Работино. Там же было нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.

Кроме того, на указанном направлении были отражены удары штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.