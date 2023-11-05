Минобороны сообщило об уничтожении до 45 боевиков ВСУ на запорожском направлении
Военнослужащие РФ отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, уничтожено до 45 военных противника. Об этом 5 ноября сообщает Минобороны РФ.
Попытки нападения подавлены в районах Вербового и Работино. Здесь было нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.
«Уничтожено до 45 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МО РФ, на указанном направлении российские подразделения совместно с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили удары штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины.
Ранее в этот день российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного. На них видно, как операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожают цели, расположенные как в лесополосе, так и в блиндажах.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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