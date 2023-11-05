Артиллеристы группировки войск «Юг» в районе поселка Спорное уничтожили позиции боевиков 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео авиаударов по противнику 5 ноября опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидируют точным огнем выявленные разведкой пункты ВСУ.

Российские военнослужащие уничтожают цели, расположенные как в лесополосе, так и в блиндажах.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что бойцы подразделения сорвали ротацию боевиков на позициях противника в районах Старомайорского и севернее Приютного. Живая сила и автомобильная техника уничтожены.

До этого, 3 ноября, в МО РФ сообщили, что на южнодонецком направлении российские подразделения в течение последней недели отразили четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ, в результате погибли 1110 украинских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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