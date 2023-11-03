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В Минобороны сообщили о 28 сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю

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Фото: ТАСС/Александр Гармаев
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В течение последней недели в плен российским войскам добровольно сдались 28 украинских военнослужащих. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдалось 15 украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного «мясного штурма», — заявил Конашенков на брифинге.

Также представитель ведомства рассказал о больших потерях украинских войск за истекший период. Так, на купянском направлении усилиями подразделений Западной группировки войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 755 военнослужащих.

На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр» противник потерял более 920 военных. На донецком направлении потери ВСУ составили более 1340 военнослужащих. На южнодонецком направлении российские подразделения за тот же период отразили четыре атаки штурмовых отрядов, погибли 1110 украинских военных.

На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой было убито более 760 украинских военных. На херсонском направлении ВСУ потеряли до 550 военнослужащих.

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До этого, 2 ноября, Forbes Дэвид Экс сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ в течение двух недель уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у ВСУ. По меньшей мере 13 таких машин Украина списала за семь дней, заявил журналист. Также он отметил, что на этой неделе украинская армия успела потерять в боях под Авдеевкой редкую модификацию танка Leopard 2A6, который представлял для Украины большую стратегическую ценность.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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