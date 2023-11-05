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Группировка войск «Восток» сорвала ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в воскресенье, 5 ноября, заявил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали ротацию боевиков на позициях ВСУ в районах Старомайорского и севернее Приютного. Живая сила и автомобильная техника уничтожены», — приводит его слова «РИА Новости».

Чехов отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился гаубицы Д-20 и пяти минометных расчетов.

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Ранее, 3 ноября, в Минобороны сообщили, что на южнодонецком направлении российские подразделения в течение последней недели отразили четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ, в результате погибли 1110 украинских военных. Кроме того, за истекший период в плен российским войскам добровольно сдались 28 украинских военнослужащих

До этого, 2 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как разведчики российской группировки войск «Восток» с помощью боевых FPV-дронов поразили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Он узнал, что российские военные модифицируют некоторые дроны с помощью 3D-принтера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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