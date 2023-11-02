Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ на краснолиманском направлении
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем
Мир
Маск согласился с заявлением о невозможности победы Украины
Мир
В США предложили поставлять в Россию предназначенное для ВСУ оружие
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Оператор АЭС «Фукусима-1» начал сброс третьей партии воды
Мир
В Британии в количестве убитых в секторе Газа детей обвинили демографию
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Происшествия
В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Сюжет:

Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разведчики российской группировки войск «Восток» с помощью боевых FPV-дронов поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. О том, как происходят подготовка дрона и работа операторов, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«У нас есть специальный прибор, анализатор спектра, которым мы проверяем, глушатся ли наши частоты, на которых мы работаем. Если присутствуют помехи, то мы ждем, когда станет потише», — поделился старший радист-разведчик с позывным Соболь.

Военнослужащие поясняют, что они тщательно выбирают место для взлета, стараются подняться повыше. На сборку боевого дрона уходит не больше пяти минут. По готовности дрон улетает от оператора на расстояние около 10 км и готовится атаковать. Для вражеских диверсантов обычно используется фугасный снаряд, для тяжелой техники — кумулятивный.

«Это одна из сотен модификаций FPV-дронов, которые наши бойцы активно используют на всех участках спецоперации, и особенно на южнодонецком направлении. Конкретное отличие этой модели в пластине, к которой крепится подвес с боеприпасом, — ее наши бойцы распечатали на 3D-принтере», — рассказал военкор.

В этот раз заряженный беспилотник залетает точно в окоп украинских боевиков, управляемый боеприпас не оставляет шанса противнику. Предугадать атаку с воздуха и тем более мгновенно заглушить сигнал дрона ВСУ не в силах. Угледарская вражеская группировка, как говорят разведчики, рассыпается буквально на глазах.

Глушительный прорыв: новые системы РЭБ будут подавлять радары ПВО и дроны
Это позволит делать коридоры безопасности для авиации над линией боевого соприкосновения

Ранее, 1 ноября, Ольков показал, как работают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне спецоперации. Беспилотник «Орлан-10» не только производит разведку местности, но и «ослепляет» врага, лишая его любых средств связи. Параллельно с ним станция РЭБ перехватывает разведданные ВСУ, чаще всего зашифрованные.

Ранее, 28 октября, Минобороны РФ показало боевое применение военнослужащими Воздушно-десантных войск (ВДВ) FPV-дронов на артемовском направлении. Отмечается, что подразделения успешно применили БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023