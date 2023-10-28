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Десантники при помощи FPV-дрона уничтожили боевика ВСУ в окопе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 27 октября показали боевое применение военнослужащими Воздушно-десантных войск (ВДВ) FPV-дронов на артемовском направлении.

Отмечается, что подразделения успешно применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для уничтожения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район для осуществления подготовки и запуска дрона-камикадзе.

Оператор дрона при помощи специальных VR-очков обнаружил одного из украинских боевиков, ведущего огонь из своего окопа в направлении российских позиций из стрелкового оружия.

Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был ликвидирован.

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Ранее, 25 октября, в распоряжении «Известий» появились кадры ликвидации украинских боевиков военнослужащими Южной группировки войск с применением дронов-камикадзе на донецком направлении.

Минобороны России 24 октября показало боевую работу расчетов БПЛА новороссийских десантников в зоне спецоперации. Отмечается, что расчеты FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами ежедневно уничтожают большое количество личного состава и техники ВСУ, пытающихся атаковать позиции российских десантников у населенного пункта Вербовое.

23 октября командир роты ударных беспилотников украинской армии Юрий Федоренко признал, что военные РФ имеют существенное преимущество перед украинской армией в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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