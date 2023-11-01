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«Известия» показали работу российской разведки с помощью БПЛА и средств РЭБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — одни из самых необходимых в зоне спецоперации, так как с их помощью российские войска ведут разведку и узнают слабые места противника. О том, как это всё работает, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Российский беспилотник «Орлан-10» весит 18 кг с учетом полного бака и базовой станции связи. «Птичка» не только производит разведку местности, но и «ослепляет» врага, лишая его любых средств связи.

«Два средства БПЛА у них упали, они говорят: «Глаз нету. Глаз нету. Что делать, не знаем» <...> Мы предполагаем, что этого отряда противника больше нет, что по ним было нанесено огневое поражение», — приводит пример шифровки командир тактической группы РЭБ с позывным Отрада.

«Орлан» почти невозможно сбить или перехватить. При этом он по сути аналог сотовой вышки: обнаруживает боевиков с сотовыми телефонами в радиусе десятка километров. Параллельно с ним станция РЭБ также перехватывает разведданные Вооруженных сил Украины (ВСУ), чаще всего зашифрованные.

«Комплекс РЭБ универсальный и имеет широчайшие возможности. Может заглушить сотовую связь, навести по сигналу артиллерию или разослать абонентам SMS-сообщения в заданном квадрате с призывом сдаваться», — рассказал военкор Ольков.

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Ранее, 28 октября, Минобороны РФ показало боевое применение военнослужащими Воздушно-десантных войск (ВДВ) FPV-дронов на артемовском направлении. Отмечается, что подразделения успешно применили БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

До этого, 17 октября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал работу операторов БПЛА на южнодонецком направлении, которые активно выявляют места дислокации ВСУ и поражают вражескую технику. Он отметил, что в арсенале российских военнослужащих представлены БПЛА «Орлан-10» и «Зала». Их используют для разведки и контрбатарейной борьбы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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