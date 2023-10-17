«Известия» показали боевую работу операторов БПЛА на южнодонецком направлении

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на южнодонецком направлении активно выявляют места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поражают вражескую технику. О том, какие цели и задачи стоят у российских военнослужащих, рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

«Цели у нас стоят не допустить скрытного продвижения противника. В основном выявляем места стояния артиллерии противника. Передаю координаты начальнику артиллерии, а они уже начинают отрабатывать», — рассказал оператор полезной нагрузки с позывным Хам.

На кадрах можно увидеть боевую работу операторов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) по наведению барражирующего боеприпаса «Ланцет». В результате была уничтожена американская гаубица М777.

«Еще один представитель российских беспилотников-камикадзе. Может поражать танки и вообще бронированную технику. В середине можно установить кумулятивный заряд, но главное отличие от остальных — это отсутствие камеры. Спереди устанавливается головка самонаведения», — рассказал Китрарь.

В арсенале российских военнослужащих представлены БПЛА «Орлан-10» и «Зала». Их используют для разведки и контрбатарейной борьбы. Так, например, недавно военнослужащие этого подразделения поразили вражескую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin. Дистанция до цели была порядка 45 км. Технику уничтожили в течение 25 минут после обнаружения.

«Мы летаем вообще постоянно, когда погода позволяет. Даже сейчас, когда мы с вами говорим, у меня «птички» в воздухе», — поделился командир подразделения БПЛА с позывным Ольха.

Ранее, 16 октября, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали шесть попыток ротации подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, по словам Чехова, в ходе контрбатарейной борьбы подавлены четыре минометных расчета ВСУ.

До этого, 12 октября, Чехов заявил, что российские военнослужащие улучшили положение на южнодонецком направлении. Он отметил, что в ходе боев противник понес потери в живой силе. Занят один опорный пункт. Вскрыты и уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Шевченко.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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