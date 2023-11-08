Руководство 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ответственно за гибель более 50 украинских бойцов на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом рассказал один из солдат этого подразделения в интервью The Washington Post (WP).

Он объяснил, что во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины произошел удар. В этот момент на церемонии находились все артиллерийские подразделения, «лучшие расчеты». По словам солдата ВСУ, также погибли многие офицеры.

«Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: «Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах». В общем, мы просто расслабились», — заявил солдат.

Ранее, 7 ноября, российские подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на донецком направлении. Пострадали72-ая механизированная бригада противника и 128-й бригада территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Также в этот день Минобороны России вручило несколько боевых наград и сертификаты по миллиону рублей военнослужащим, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции (СВО). В частности, тем, кто уничтожил танки Leopard-2 немецкого производства на купянском направлении. Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено, в частности, 527 самолетов противника, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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