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Боксер Дрозд оценил технику Муртазаева перед боем с Оливейрой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Техника призера чемпионата мира по тайскому боксу Ислама Муртазаева в поединке с бразильским бойцом Джонатаном Оливейрой не оставит зрителей равнодушными. Об этом в четверг, 9 ноября, заявил российский боксер Григорий Дрозд «Известиям».

По его словам, российский кикбоксер выглядит физически очень сильным и мощным.

«Ислам Муртазаев известный кикбоксер, призер чемпионата мира и мастер спорта международного класса. Базовая техника — муай-тай. Рад за него, что он появился на большом экране. Действительно, зрители это отмечают, что он превращается в яркую звезду», — сказал Дрозд.

Он предположил, что в ближайшее время Муртазаев будет проводить главные поединки вечеров на больших стадионах. Кроме того, Дрозд отметил, что российский кикбоксер любит удары с разворотов в полете, что является зрелищным для зрителей. Также Муртазаев часто пользуется этим преимуществом и нокаутирует соперников именно такими ударами, добавил боксер.

«Так что яркий зрелищный поединок, никто не останется равнодушным. Я уверен, что зал будет очень сильно поддерживать Ислама и смотреть поединок», — заключил Дрозд.

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7 ноября Муртазаев рассказал, что Оливейра очень популярен в России и за свою карьеру уже себя хорошо проявил. При этом он отметил, что бразилец не является боксером, поскольку он больше работает ногами. Говоря о себе, Муртазаев сообщил, что после смены весовой категории начал ощущать себя лучше и теперь почувствовал свою мощь.

Ранее, 6 ноября, «Известия» показали тренировку Муртазаева перед поединком с бразильским спортсменом Оливейрой. Россиянин тренируется на свежем воздухе. Для начала спортсмен размялся и разогрелся, а потом выполнил кардионагрузки — совершил пробежку по лесным тропам, валунам и асфальту.

Поединок Муртазаева и Оливейры состоится 18 ноября в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть в ходе трансляции на РЕН ТВ и на сайте телеканала.

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