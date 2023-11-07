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Муртазаев назвал бразильского соперника Оливейру «жестким парнем с характером»

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Фото: РЕН ТВ
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Призер чемпионата мира по тайскому боксу россиянин Ислам Муртазаев перед выходом на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где ему предстоит сразиться с бразильским спортсменом Джонатаном Оливейрой, рассказал, что он думает о своем противнике. В разговоре с «Известиями» 7 ноября Муртазаев отметил, что Оливейра очень популярен в России и за свою карьеру уже себя хорошо проявил.

«Он себя достаточно хорошо проявил и проявляет. <…> Достаточно жесткий парень, с характером. Бразильцы — они сами по себе ребята с характером, хорошие спортсмены и бойцы. Поэтому во всех единоборствах во всём мире они себя хорошо проявляют», — заявил боксер.

При этом он отметил, что Оливейра — точно не боксер, поскольку руки — не самый его сильный козырь, бразилец больше работает ногами.

«То, что он в боксе какие-то результаты показал, это никакого значения не имеет, но и никак не принижает его достоинств. В топ-10 мирового рейтинга Оливейра точно входит. А я в данный момент на четвертой строчке нахожусь. Не знаю, на какой он находится, но он топовый боец, это заслуженно», — отметил россиянин.

Говоря о себе Муртазаев сообщил, что после того, как он сменил весовую категорию, начал ощущать себя лучше и теперь почувствовал свою мощь.

«Я дебют свой провел в ММА. Думаю, чтобы перейти в ММА, нужно еще года три своей жизни отдать, не выходить из зала. Если ты за что-то берешься, нужно делать это лучше всего. <...> Я хочу вершину этого спорта поймать, сейчас у меня два шага осталось до того, чтобы быть номером один в мире в своей весовой категории. 18 ноября я это докажу, покажу всем», — заключил Муртазаев.

«Оливейра падает после каждого второго удара, он проблем не создаст»
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Ранее, 6 ноября, «Известия» показали тренировку Муртазаева перед поединком с бразильским спортсменом Оливейрой. Россиянин тренируется на свежем воздухе. Для начала спортсмен размялся и разогрелся, а потом выполнил кардионагрузки — совершил пробежку по лесным тропам, валунам и асфальту.

До этого, 5 ноября, боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов в беседе с «Известиями» отметил, что у Муртазаева есть все шансы одолеть Оливейру. По его словам, спортсмен является универсальным и нестандартным и может удивить на ринге любого. Аллазов добавил, что бразилец — больше боец, который от начала до конца работает в концентрации, а их бой будет крутым.

Поединок Муртазаева и Оливейры состоится 18 ноября в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть в ходе трансляции на РЕН ТВ и на сайте телеканала.

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