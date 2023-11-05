Боксер Аллазов предсказал победу Муртазаева в бою с Оливейрой

Призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев имеет все шансы на победу над бразильским бойцом Джонатаном Оливейрой в их предстоящем турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Таким мнением 5 ноября поделился с «Известиями» боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов.

По словам спортсмена, в этой битве он болеет за Муртазаева.

«Для меня Ислам — это фаворит. Если пять раундов он сможет правильно распределить свои силы, то для него не будет проблемой одержать победу над Оливейрой. Ислам намного лучше, и я верю в его победу», — отметил боец.

Аллазов рассказал, что лично знаком с Муртазаевым и не раз встречался с ним на ринге в любительских турнирах. По его словам, Муртазаев — универсальный и нестандартный боец, который на ринге может удивить любого.

Спортсмен отметил и сильные стороны Оливейры.

«Это будет крутой бой. Это разные стили ведения боя, разные стили кикбоксинга. Ислам — это универсальность, нестандартность, скорость. А Оливейра — это больше боец, который от начала до конца работает в концентрации», — подытожил Аллазов.

Поединок Оливейры и Муртазаева состоится 18 ноября в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Главной битвой вечера станет противостояние между Владимиром Минеевым (Волжанином) и Иваном Штырковым (Уральским Халком).

Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть в ходе трансляции на РЕН ТВ и на сайте телеканала.