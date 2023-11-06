«Известия» показали тренировку Муртазаева перед боем с Оливейрой

Призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев тренируется перед поединком с бразильским спортсменом Джонатаном Оливейрой, который пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Подготовку бойца показали «Известия» в понедельник, 6 ноября.

Муртазаев тренируется на свежем воздухе. Для начала спортсмен размялся и разогрелся, а потом выполнил кардионагрузки — совершил пробежку по лесным тропам, валунам и асфальту. Помимо этого, он отработал ударную технику.

Накануне, 5 ноября, боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов отметил в беседе с «Известиями», что у Муртазаева есть все шансы одолеть Оливейру. По его словам, первый спортсмен является универсальным и нестандартным и может может удивить на ринге любого. Аллазов добавил, что бразилец — больше боец, который от начала до конца работает в концентрации, а их бой будет крутым.

Поединок Муртазаева и Оливейры состоится 18 ноября в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть в ходе трансляции на РЕН ТВ и на сайте телеканала.