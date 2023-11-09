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Фигурантов дела об убийстве Дугиной приговорили к срокам до четырех лет

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Фигуранты дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, обвиняемые в незаконном сборе личных данных, получили до четырех лет лишения свободы. Об этом 9 ноября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури обвиняли по ст. 137 УК РФ («Незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица»). Также Рыбину было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Гособвинение просило для Рыбина шесть лет колонии общего режима, а для Чоудхури — два года.

В итоге Нагатинский районный суд Москвы назначил Рыбину четыре года, Чоудхури — один год. Обоих взяли под стражу в зале суда.

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10 августа Рыбин признал вину в инкриминируемом деянии. Он был обвинен в предоставлении личных данных граждан третьим лицам за деньги. Одним из объектов его наблюдения оказалась Дугина. Информация о ней через Рыбина попала в руки организаторов теракта, в котором она погибла.

Уголовное дело было возбуждено 11 апреля, через несколько дней Рыбина задержали и допросили. 18 апреля Басманный суд Москвы заключил экс-сотрудника ГИБДД под стражу.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и было приведено в действие дистанционно.

Спустя два дня Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.

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