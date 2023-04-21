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Басманный суд арестовал причастного к убийству Дугиной экс-сотрудника ГИБДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, причастного к убийству журналистки Дарьи Дугиной, что следует из документов о решении суда за 18 апреля.

«Избрать обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу на один месяц 25 суток, то есть до 11 июня 2023 года. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста — отказать», — сказано в тексте документа.

Из решения суда следует, что был учтен опыт подозреваемого в системе МВД России, что позволит ему на свободе создать ложные доказательства своей невиновности или уничтожить имеющиеся.

Из постановления суда следует, что майора полиции Рыбина обвиняют в двух преступлениях: превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Уголовное дело был возбуждено 11 апреля, а через несколько дней фигуранта задержали и допросили. Каждое из инкриминируемых ему деяний предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и было приведено в действие дистанционно.

Спустя два дня Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.

Поддельный интерес: начался суд над соучастниками убийства Дарьи Дугиной
В тот же день предотвращено похожее покушение на главу «Царьграда» Константина Малофеева

6 марта 2023 года Пролетарский суд Тулы продлил арест Андрею Кузнецову — одному из подельников Натальи Вовк. Второго фигуранта дела, Александра Сучкова, оставили под подпиской о невыезде.

Мужчины обвиняются по ст. 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Известно, что в начале августа 2022 года Кузнецов и Сучков связались с Вовк, которая захотела купить поддельное свидетельство о государственной регистрации автомобиля Mini Cooper на территории Украины.

А также она использовала поддельное свидетельство с 17 по 21 августа при передвижении по России и с помощью него покинула страну.

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