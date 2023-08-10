Обвиняемый в причастности к убийству Дугиной экс-сотрудник ГИБДД признал вину

Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин, обвиняемый в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, признал вину в инкриминируем деянии. Об этом 10 августа сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Мой подзащитный в полном объеме признал предъявленное обвинение, дал показания по данному уголовному делу», — сказал его адвокат Дмитрий Летуновский.

Также Басманный суд Москвы продлил Рыбину домашний арест до 11 сентября.

Кроме того, государственный обвинитель сообщила суду, что расследование уголовного дела в настоящее время завершено.

Рыбина задержали 17 апреля. В тот день ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ).

По данным издания «Коммерсантъ», Рыбин обвиняется в том, что за деньги помогал третьим лицам получать личные данные граждан. Одним из объектов его наблюдения оказалась Дарья Дугина. Информация о ней через Рыбина попала в руки организаторов теракта, в котором погибла журналистка.

Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и было приведено в действие дистанционно.

Спустя два дня Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, она приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.