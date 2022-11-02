Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной

Басманный районный суд города Москвы 2 ноября заочно арестовал украинку Наталью Вовк по обвинению в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании о отношении Вовк меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он будет исчисляться с момента экстрадиции украинки на территорию России либо с момента ее задержания на территории страны.

Также известно, что Вовк находится в международном розыске.

Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день на автомобиле Toyota Land Cruiser она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом. В районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб. По их данным, после управляемого подрыва машины Вовк с дочерью покинула Россию, выбравшись в Эстонию.

5 октября газета The New York Times со ссылкой на доклад, распространенный в Белом доме, сообщила, что американская разведка считает, что за убийством Дугиной стоит Украина. Источники газеты также придерживаются версии, что изначально у Киева целью убийства был отец погибшей — философ Александр Дугин.

PV100354 копия В столичном телецентре «Останкино» прошла церемония прощания с журналисткой Дарьей Дугиной, которую взорвали в автомобиле на Можайском шоссе. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков DK309916 копия На траурную церемонию в телецентр пришли сотни людей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев DK103831 копия Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии оцепили весь периметр телецентра и проход к месту прощания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев DK103777 копия Въезжающие на территорию «Останкино» автомобили досматривают с помощью миноискателей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев PV101852 копия Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, а также подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков PV100217 копия Отец убитой журналистки, философ Александр Дугин на церемонии прощания рассказал, что хотел воспитать дочь идеальным человеком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков PV101573 копия «Папа, я чувствую себя воином. Я чувствую себя героем. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил света», — такие слова произнесла Дарья во время последнего разговора с отцом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков PV100787 копия Александр Дугин назвал назвал свою дочь православной, патриотичной девушкой, которая никогда не призывала к насилию или войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков PV100320 копия По словам отца, Дарью мало хвалили и всегда призывали была быть храбрее, умнее, совершеннее, она «стала лучше, чем мы сами» и ничего не боялась Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков PV101377 копия Проститься с погибшей журналисткой пришел глава фракции партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. «Дарья настоящий патриот и боец. Я думаю, что террористы планировали двойное убийство. Рассчитывали, что убьют и его, и ее. Эти мерзавцы, включая тех, кто отдавал приказы, а я не сомневаюсь, что приказ отдавал господин Зеленский, будут обязательно судимы международным трибуналом», — сказал он Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков DK103946 копия Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев PV101092 копия В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления называют гражданку Украины Наталью Вовк, которая прибыла в страну вместе с несовершеннолетней дочерью, поселилась в том же доме, где жила журналистка, и следила за ней, а после подрыва автомобиля скрылась в Эстонии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков PV100003 копия Александр Дугин на церемонии прощания призвал продолжить дело Дарьи — защищать православную веру и любить русский народ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Церемония прощания с журналисткой состоялась 23 августа. Президент России Владимир Путин назвал убийство Дугиной подлым и жестоким преступлением. Он также направил соболезнования семье погибшей.