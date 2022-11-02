Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной
Басманный районный суд города Москвы 2 ноября заочно арестовал украинку Наталью Вовк по обвинению в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании о отношении Вовк меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он будет исчисляться с момента экстрадиции украинки на территорию России либо с момента ее задержания на территории страны.
Также известно, что Вовк находится в международном розыске.
Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день на автомобиле Toyota Land Cruiser она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом. В районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.
Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб. По их данным, после управляемого подрыва машины Вовк с дочерью покинула Россию, выбравшись в Эстонию.
5 октября газета The New York Times со ссылкой на доклад, распространенный в Белом доме, сообщила, что американская разведка считает, что за убийством Дугиной стоит Украина. Источники газеты также придерживаются версии, что изначально у Киева целью убийства был отец погибшей — философ Александр Дугин.
Церемония прощания с журналисткой состоялась 23 августа. Президент России Владимир Путин назвал убийство Дугиной подлым и жестоким преступлением. Он также направил соболезнования семье погибшей.