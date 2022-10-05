NYT сообщила об уверенности США в причастности Украины к убийству Дугиной

Американская разведка считает, что за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной (Платоновой) стоит Украина. Об этом пишет 5 октября газета The New York Times со ссылкой на доклад, распространенный в Белом доме.

«Спецслужбы США считают, что часть украинского правительства санкционировала взрыв заминированного автомобиля под Москвой в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американские официальные лица не стали раскрывать после проведенной разведки инициаторов убийства Дугиной в правительстве Украины.

Как отмечает издание, неизвестно, «санкционировал ли миссию президент Украины Владимир Зеленский».

Источники газеты также придерживаются версии, что изначально у Киева целью убийства был отец погибшей — философ Александр Дугин.

Также американские официальные лица утверждают, что им заранее не было известно о плане Киева устроить подрыв машины, в которой находилась Дугина. Они заверяют, что Вашингтон не принимал в этом абсолютно никакого участия. Теперь же в США опасаются, что такие действия со стороны Украины могут расширить конфликт.

Дугина погибла вечером 20 августа. На автомобиле Toyota Land Cruiser она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

Церемония прощания с журналисткой состоялась 23 августа. Президент России Владимир Путин назвал убийство Дугиной подлым и жестоким преступлением. Он также направил соболезнования семье погибшей.

В совершении убийства Дугиной ФСБ подозревает гражданку Украины Наталью Вовк. СК РФ отметил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие лица. Их личности на данный момент устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).